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Спорт

Команда росгвардейцев поучаствует в эстафете «Псковской правды»

Команда Управления Росгвардии по Псковской области примет участие в эстафете на призы газеты «Псковская правда». Об этом пишет газета «Псковская правда».

Представители ведомства участвуют в эстафете с 2017 года. «И в этом году росгвардейцы обязательно подержат мероприятие, ставшее знаковым событием для Псковской области. Эстафета «Псковской правды» в честь победы в Великой Отечественной войне - это не только зрелищное спортивное мероприятие. Для участников это возможность отдать дань памяти и уважения воинам, которые 78 лет назад победили и отстояли независимость нашей Родины», – подчеркнули в пресс-службе управления.

В этом году традиционный забег состоится 4 мая. В нем примут участие команды от школ, вузов и ссузов Псковской области, корпоративные команды: от предприятий, учреждений, организаций и силовых структур.

Напомним, что 2 и 3 мая с 10:00 до 17:00 в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда» на улице Гагарина, 5а пройдет регистрация команд и присвоение номеров участникам.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Издательский дом «Медиацентр 60», спортшкола олимпийского резерва «Надежда», комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, комитет по спорту Псковской области.

 

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