Профсоюзы приглашают псковичей на первомайский концерт

20:02, 28 апреля 2023, ПАИ

Праздничный концерт, посвящённый Международному дню солидарности трудящихся, состоится 1 мая в 12:00 в Большом зале Дома профсоюзов в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профсоюзы приглашают псковичей, активистов и членов профсоюзных организаций региона прийти на праздничный концерт, который пройдёт под лозунгом «Солидарность трудящихся — единство страны!».

«В рамках мероприятия профсоюзы будут собирать средства и вещевую помощь для участников специальной военной операции. Наша сила в единстве! Мы победим!» — отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.