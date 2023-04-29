«Бессмертный полк» в Псковской области пройдёт в онлайн-формате

09:09, 29 апреля 2023, ПАИ

«Бессмертный полк» в Псковской области в этом году пройдёт в онлайн-формате. На заседании оргкомитета «Победа» обсудили подготовку и формат празднования 9 Мая. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выложил видео с совещания в своём телеграм-канале.

«В этом году День Победы мы встречаем в особых условиях, хотя надо отметить, что мы с 2020 года все эти мероприятия проводим в таких условиях. Но главным вызовом сегодняшнего момента, конечно, является обеспечение безопасности всех участников мероприятия. Причина этого понятна. Для нашей страны, для каждого из нас 9 Мая, безусловно, сакральная дата», — сказал глава региона.

По его словам, учитывая все внешнеполитические обстоятельства, регион должен быть готов к провокациям, которые могут планироваться именно в этот день.

«Мы должны запланировать и провести только те мероприятия и только в том формате и масштабе, при которых все участники гарантированно будут защищены от любых возможных неприятностей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что все пункты программы, которые не состоятся в привычном режиме, должны быть перенесены в режим онлайн. «Прежде всего я говорю об акции «Бессмертный полк». Здесь у нас есть опыт и наработки 2020 года», — заключил губернатор.