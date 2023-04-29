В Псковской области не будут проводить парад Победы в этом году

09:54, 29 апреля 2023, ПАИ

Традиционного военного парада в честь 9 Мая в этом году не будет. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выложил видео с заседания регионального оргкомитета «Победа» в своём телеграм-канале.

«На совместном заседании антитеррористической комиссии оперативного штаба Псковской области мы вместе с коллегами из силовых ведомств детально обсудили этот вопрос и проанализировали всевозможные риски. Мы однозначно пришли к выводу, что провести в этом году полноценные массовые традиционные мероприятия не предоставляется возможным по целому ряду причин. Участники совместного совещания <…> пришли к консолидированному решению не проводить торжественные парады в привычном формате», — сказал Михаил Ведерников.

Он отметил, что также в этом году отменяются праздничные салюты и фейерверки. «Причин несколько, в том числе соображение безопасности населения, чтобы не провоцировать большое скопление людей», — обратил внимание глава региона.

Также, по его словам, одной из причин отмены массовых мероприятий стали морально-этические аспекты. «Это связано с тем, что эти средства, которые заложены на салюты, можно потратить на самое необходимое участникам специальной военной операции. И что немало важно, мы общаемся с ребятами, которые там находятся, которые приезжают сюда в госпиталь на реабилитацию, в плановые отпуска, и большинство из них эти звуки воспринимают абсолютно по-другому. Поэтому из-за уважения к ним, я думаю, стоит от этого пока воздержаться. И самое главное, чем я хочу, чтобы мы руководствовались: нам сейчас нужно не праздновать Победу, а сделать всё для того, чтобы одержать победу», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что, несмотря на ограничения, дань уважения и погибшим, и живущим ветеранам Великой Отечественной войны будет отдана. «У нас запланирована достаточно большая программа, всего порядка 500 мероприятий, но в то же время нужно сделать так, чтобы День Победы стал максимально семейным праздником, и основной упор нужно сделать на большое количество мероприятий в таких ограниченных форматах без массового участия зрителей», — заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» в Псковской области пройдёт в онлайн-формате.