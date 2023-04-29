Два беспилотника атаковали нефтебазу в Севастополе

11:55, 29 апреля 2023, ПАИ

В атаке на нефтебазу в Севастополе, по предварительным данным, принимали участие два беспилотника, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Предварительно: из того, что видно, что в двух разных частях произошло возгорание, то беспилотных летательных аппаратов было два», — приводит слова Михиала Развожаева РИА Новости.

В результате получили повреждения четыре цистерны, отметил губернатор. По его словам, сейчас они практически догорели. «Остальные локализованы в настоящее время, ведётся интенсивное тушение, неповреждённые ёмкости ограждаются от огня и охлаждаются», — добавил Развожаев.

Ликвидировать пожар планируется к 18:00, уточнил он. Пожар на нефтебазе в районе Казачьей бухты начался сегодня рано утром. По словам Развожаева, его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.