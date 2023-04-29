Псковские росгвардейцы задержали похитителя спиртного
34-летний пскович похитил спиртные напитки из магазина на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Преступление произошло 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.
Экипажу группы задержания поступило сообщение, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации.
Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковича.
Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.
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