Псковские росгвардейцы задержали похитителя спиртного

13:01, 29 апреля 2023, ПАИ

34-летний пскович похитил спиртные напитки из магазина на улице Яна Фабрициуса в Пскове. Преступление произошло 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Экипажу группы задержания поступило сообщение, что в охраняемом объекте сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали псковича.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.