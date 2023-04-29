Определены даты соревнований по шахматам в Псковской области

14:12, 29 апреля 2023, ПАИ

Определены даты региональных соревнований по шахматам. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

После первомайских праздников начнутся школьные, а потом муниципальные этапы олимпиады по шахматам. Завершится олимпиада финалом, где в городе Опочка, на родине великого русского шахматиста А. Д. Петрова, встретятся победители муниципальных этапов. Общее руководство проведением олимпиады по шахматам осуществляет комитет по образованию Псковской области совместно с Федерацией шахмат Псковской области и комитетом по спорту Псковской области. Участниками этих соревнований могут стать обучающиеся вторых классов общеобразовательных учреждений Псковской области, в которых приказом директора общеобразовательного учреждения введен шахматный всеобуч.

Областное командное первенство Псковской области 2023 года, посвященное Дню Победы пройдет в Опочке 13 мая. В турнире примут участие юношеские сборные районов и городов Пскова и Великих Лук, а также спортивные шахматные клубы региона.

14 мая пройдут сразу два турнира. Так, в городе Великие Луки состоится кубок области 2023 года по блицу имени В. Н. Ленчукова (известного великолукского тренера, подготовившего многих победителей шахматных соревнований городского, регионального и всероссийского уровней).

В этот же день в Опочке пройдет финал среди команд второклассников - победителей городских отборочных этапов Пскова и Великих Лук, а также северного и южного дивизиона. Юные шахматисты поборются за путёвку на всероссийские соревнования, которые пройдут в Сочи в июне 2023 года.

20 мая в гости к псковским шахматистам приедут их коллеги из Пушкино (Санкт-Петербург). В ледовом дворце в шахматном клубе областной Федерации шахмат состоится матч между сборной Псковской области и сборной Спортивно-культурного центра им. Александра Алёхина (г. Пушкино). В составе гостей планируется выступление известных российских шахматистов, имеющих международные шахматные звания международных гроссмейстеров и мастеров. Областная Федерация планирует трансляцию этого матча.

С 24 по 31 мая самые юные шахматисты — члены сборной Псковской области планируют принять участие в первенстве России 2023 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет (2015 – 2018 года рождения), которое стартует в Костроме.

Как отметили в федерации, данные соревнования проводятся в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2023 год, утвержденным приказом Минспорта России от «29» декабря 2022 г. № 1419.