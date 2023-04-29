Сын Сергея Колесникова раскрыл причину смерти артиста

21:33, 29 апреля 2023, ПАИ

Сын умершего на 69-м году жизни актёра Сергея Колесникова Иван рассказал в интервью Пятому телеканалу, что отец скончался от инсульта.

«Инсульт. В Склифосовского», — приводит издание его слова.

Ранее сообщалось, что актёр и телеведущий Сергей Колесников умер на 69-м году жизни.