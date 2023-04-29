Четырёхлетняя девочка выпала со второго этажа кафе в России

21:51, 29 апреля 2023, ПАИ

Четырёхлетняя девочка попала в больницу в состоянии средней тяжести после падения со второго этажа в кафе на территории городского парка в центре Саратова, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения области Олега Костина.

По его словам, инцидент произошёл в 19:50 (18:50 мск) по адресу ул. 1-й Станционный проезд, д. 9.

«В городском парке в кафе «Ветерок» с высоты второго этажа выпал ребёнок четырёх лет. Диагноз — черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, состояние средней тяжести», — написал Олег Костин в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что реанимационная бригада городской станции скорой медицинской помощи доставила девочку в областную детскую клиническую больницу.

