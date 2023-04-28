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Политика

Сотрудники российской школы при посольстве в Варшаве покинули здание

Все сотрудники, проживавшие на территории школы при российском посольстве в Польше, покинули здание, в которое утром ворвались варшавские власти, сообщает РИА Новости со ссылкой на советник-посланника Андрея Ордаша.

«Они переехали в другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве», — сказал он.

По словам советника-посланника, дипмиссии дали ещё семь дней на вывоз школьного имущества.

«Посольство обеспечит продолжение учебного процесса для всех учеников», — подчеркнул собеседник агентства.

Загрузив вещи в грузовик, сотрудники покинули школу под марш «Прощание славянки» и песню «Катюша». В школе остались польские судебные исполнители, которые продолжают опись помещений и имущества.

Сегодня утром в школу явились представители мэрии Варшавы в сопровождении полиции, взломали калитку и ворвались в здание. На тот момент там находились 29 человек — сотрудники учреждения и члены их семей, в том числе дети. Российский МИД заявил, что столь наглый шаг Варшавы не останется без жёсткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России.

Первого марта прошлого года Польша объявила о начале процесса изъятия российской недвижимости в Варшаве. Тогда МИД обратился в органы государственного управления с представлением «о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении России». Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100 — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
 

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