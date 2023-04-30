Пьяного водителя мопеда остановили полицейские в Невеле

11:01, 30 апреля 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя мопеда, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили дорожные полицейские в Невеле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в городе Невеле 26 апреля около 22 часов у дома в переулке Первомайском сотрудники полиции остановили для проверки мужчину, ехавшего на мопеде. Им оказался 35-летний невельчанин, находившийся в нетрезвом состоянии. Причём, как выяснилось, ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники напоминают, что в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.