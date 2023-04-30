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Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Знамени Победы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём Знамени Победы. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

28 апреля 1945 года советские войска начали штурм Рейхстага. 30 апреля штурмовой флаг Идрицкой дивизии был водружён над главным символом Третьего рейха.

«Имя нашей Идрицы навсегда вошло в историю, став одним из символов Победы в Великой Отечественной войне. С праздником, друзья!» — написал Михаил Ведерников.

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