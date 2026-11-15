Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района

21:30, 15 ноября 2026, ПАИ

О хозяйстве Анны и Александра Бердышевых из Великолукского района, где чеснок стал основой успешного агробизнеса, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX













В 2023 году супруги получили грант «Агростартап» и запустили проект «Чеснок Псковской области», тогда же глава региона познакомился с Анной – финалисткой образовательного бизнес-акселератора Lady007 ассоциации «Женщины Бизнеса».

«Сегодня КФХ «Сары Арка» выращивает озимый чеснок без пестицидов и гербицидов, делая ставку на экологичность, качество и пользу для здоровья. Главный продукт хозяйства – сушёный чеснок в виде натуральной специи», – подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил, что проект уже получил признание на федеральном уровне: вошёл в топ-100 лучших креативных проектов 2026 года, а сушёный чеснок «Любаша» стал победителем полуфинала всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сельский и агротуризм».

«Такой успех неслучаен. Сушёный чеснок не только сохраняет большую часть полезных веществ, но и работает как мощный натуральный усилитель вкуса. В ближайшее время обязательно поделюсь примером блюд, приготовленных с чесноком «Любаша» наших фермеров Бердышевых», – написал губернатор.

В планах КФХ «Сары Арка» запуск полноценного производственного цеха и расширение линейки сушёных специй, в которую войдут петрушка, укроп, ягоды и овощи, выращенные на Псковской земле.

Глава региона подчеркнул, что государственная поддержка в рамках областных программ, федеральных проектов и президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогает фермерам не только развивать хозяйства, но и создавать уникальные локальные бренды, которые становятся известны далеко за пределами региона.