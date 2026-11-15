Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района

О хозяйстве Анны и Александра Бердышевых из Великолукского района, где чеснок стал основой успешного агробизнеса, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

  • Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
  • Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
    Фото: канал Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

В 2023 году супруги получили грант «Агростартап» и запустили проект «Чеснок Псковской области», тогда же глава региона познакомился с Анной – финалисткой образовательного бизнес-акселератора Lady007 ассоциации «Женщины Бизнеса».

«Сегодня КФХ «Сары Арка» выращивает озимый чеснок без пестицидов и гербицидов, делая ставку на экологичность, качество и пользу для здоровья. Главный продукт хозяйства – сушёный чеснок в виде натуральной специи», – подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил, что проект уже получил признание на федеральном уровне: вошёл в топ-100 лучших креативных проектов 2026 года, а сушёный чеснок «Любаша» стал победителем полуфинала всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в номинации «Сельский и агротуризм».

«Такой успех неслучаен. Сушёный чеснок не только сохраняет большую часть полезных веществ, но и работает как мощный натуральный усилитель вкуса. В ближайшее время обязательно поделюсь примером блюд, приготовленных с чесноком «Любаша» наших фермеров Бердышевых», – написал губернатор.

В планах КФХ «Сары Арка» запуск полноценного производственного цеха и расширение линейки сушёных специй, в которую войдут петрушка, укроп, ягоды и овощи, выращенные на Псковской земле.

Глава региона подчеркнул, что государственная поддержка в рамках областных программ, федеральных проектов и президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогает фермерам не только развивать хозяйства, но и создавать уникальные локальные бренды, которые становятся известны далеко за пределами региона.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

15 ноября 2026

МВД предупредило об использовании мошенниками дипфейков для хищения денег
15 ноября 2026

Рособрнадзор опубликует модели ЕГЭ 2028 года в ноябре
15 ноября 2026

Митрополит Матфей совершил литургию в храме Космы и Дамиана с Примостья в Пскове
15 ноября 2026

Михаил Ведерников рассказал о фермерах Бердышевых из Великолукского района
15 ноября 2026

До +6 градусов прогнозируется в Псковской области 16 ноября
15 ноября 2026

Михаил Ведерников рассказал о декабристе Назимове в новом выпуске проекта «Русской славы земля»
15 ноября 2026

Псковская полиция напомнила о мерах защиты квартир от краж
15 ноября 2026

Минпросвещения установило даты зимних каникул для школьников

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...