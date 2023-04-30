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Реставраторы сохранят оригинальные элементы башни Святых врат в Псково-Печерском монастыре

Реставраторы сохранят оргинальные, петровского времени деревянные элементы купольной системы башни Святых врат в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове (Псковской области)»

В сообщении говорится, что задача специалистов — укрепление и частичное сохранение раритетной конструкции. Фотофиксация позволяет оценить степень разрушения журавцов и центральной мачты сооружения.

Как отметили в Telegram-канале, многие деревянные элементы не подлежат восстановлению. 

Также отдельные элементы конструкции башни будут протезироваться. Сейчас реставраторы выравнивают купол по центральной оси, так как угол наклона превышает четыре сантиметра.

«Башня Святых ворот Псково-Печерского монастыря является важным опорным объектом и уникальным произведением средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Относится к XVII веку», — подчеркнули в Telegram-канале. 

Окончательно архитектурный облик и композиционное решение сложились в петровскую эпоху, когда башня была надстроена деревянным ярусом со шпилем, увенчанным двуглавым орлом, и вписана в ансамбль петровских фортификаций.

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