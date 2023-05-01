Владимир Путин поздравил россиян с Днем Труда

12:33, 01 мая 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян и Федерацию независимых профсоюзов РФ с Праздником весны и труда, отметив, что Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Приветствую вас в Колонном зале Дома союзов на торжественном мероприятии, посвященном Празднику весны и труда. Отмечу, что Первомай в нашей стране имеет давнюю и богатую традицию, в основе которой любовь к созидательному труду, уважение к профессиональным свершениям специалистов и достижениям коллективов. И сегодня слова признательности по праву звучат в адрес всех, кто вносит личный вклад в развитие государства и общества, в укрепление экономики, промышленности, социальной сферы», - говорится в тексте телеграммы.

Глава государства добавил, что особая роль в этом вопросе принадлежит Федерации независимых профсоюзов России – крупнейшему отечественному профсоюзному объединению. ФНПР, по словам президента, участвует в совершенствовании трудового законодательства и механизмов социального партнерства, в решении вопросов, прямо связанных с повышением качества жизни людей.

Президент поздравил с праздником и пожелал всем, кто отмечает Первомай, успехов, благополучия и всего самого доброго.

