Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер народный артист России Георгий Демуров

На 83-м году жизни скончался народный артист России Георгий Демуров. Об этом сообщается в официальной группе Нижегородского театра драмы имени Горького в соцсети «ВКонтакте».

Актёр умер в воскресенье, 30 апреля, причины его смерти не раскрываются.

«Утрата огромная, горькая, невосполнимая для всех, кто его знал и любил, для нашего театра, для всего театрального сообщества. Когда Георгий Сергеевич появлялся в театре, всё вокруг оживало, приобретало смысл и особую театральную ауру», — написали представители культурного учреждения. В сообщении добавили, что прощание с артистом состоится 3 мая в зале культурного учреждения.

Георгий Демуров родился 13 ноября 1940 года в Тбилиси. С 1965-го начал работать в Нижегородском театре драмы имени Горького, на сцене которого прослужил 58 лет. За этот период артист сыграл более 150 ролей, в числе которых были лорд Грей в спектакле «Ричард Третий», Петруччио в «Укрощении строптивой», Скалозуб в «Горе от ума». В период с 2004 по 2012 год являлся худруком культурного учреждения.

Помимо этого, Демуров снимался в кино. В 2004-м исполнил роль Иосифа Сталина в телевизионном проекте «Конвой PQ-17».

В 1983 году актёру было присвоено почётное звание заслуженного артиста России, в 1996-м — народного артиста России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 мая 2023

Концерт «Цветущий май» прошел в Пушкинских Горах
01 мая 2023

Сбор заявок для участие в «Губернаторском дневнике» стартовал в Псковской области

01 мая 2023

Пыталовским «Истокам» исполнилось 25 лет

01 мая 2023

Переменная облачность ожидается в Пскове 2 мая
01 мая 2023

Елизавета Славятинская и Сергей Брель стали ведущими «Букбара» в псковском «Лофте»

01 мая 2023

Праздничный благотворительный концерт состоялся в Доме профсоюзов в Пскове
01 мая 2023

Елена Бибикова поздравила псковичей с Праздником Весны и Труда
01 мая 2023

Команда горводоканала примет участие в легкоатлетической эстафете на призы «Псковской правды»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...