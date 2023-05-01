Спектакль «Зойкина квартира» собрал в Пскове полный зал

23:47, 01 мая 2023, ПАИ

Спектакль Сергея Потапова «Зойкина квартира», поставленный по пьесе Михаила Булгакова, собрал полный зал в Псковском драматическом театре. Зрители делятся эмоциями на личных страницах в своих социальных сетях.

«Незабываемые впечатления! Это было мощно, сильно!» — пишет гостья Анютка Филиппёнок. Также зрительница отметила, что «актёрская игра бесподобна». По словам Анны, после спектакля все с воодушевлением обсуждали постановку в фойе.

«Спасибо чудесной команде Псковского драматического театра за великолепный вечер», — поблагодарила всех причастных к постановке зрительница.