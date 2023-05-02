Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Одеть весну в новину» советует сегодня народный календарь

Память преподобного Иоанна Ветхопещерника отмечается сегодня, сообщает портал calend.ru.

Согласно одному из церковных текстов, Иоанн с детских лет стремился к иноческой жизни — «от младых ногтей божественою любовию уязвлен, и Богоу прилепився». Он оставил родные места и отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный Иоанн провел в пустыне, где предавался аскетическим подвигам. Преподобный Иоанн закончил свои дни в монастыре, «добре свершив всякую добродетель».

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 мая 2023

Жителей Северо-Запада России ждут осадки и похолодание на этой неделе
02 мая 2023

«Одеть весну в новину» советует сегодня народный календарь
01 мая 2023

Спектакль «Зойкина квартира» собрал в Пскове полный зал
01 мая 2023

Облздрав объяснил, как избежать змеиных укусов

01 мая 2023

Тарифы на передачу электроэнергии выросли в России с 1 мая
01 мая 2023

Псковичи привезли золото и серебро с региональных соревнований по боксу
01 мая 2023

Гдовская школа реализует проект «Искать. Сохранять. Любить»
01 мая 2023

Субботник по благоустройству дота провели в Себежском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...