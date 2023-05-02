«Одеть весну в новину» советует сегодня народный календарь

07:19, 02 мая 2023, ПАИ

Память преподобного Иоанна Ветхопещерника отмечается сегодня, сообщает портал calend.ru.

Согласно одному из церковных текстов, Иоанн с детских лет стремился к иноческой жизни — «от младых ногтей божественою любовию уязвлен, и Богоу прилепився». Он оставил родные места и отправился в Палестину. Всю свою жизнь преподобный Иоанн провел в пустыне, где предавался аскетическим подвигам. Преподобный Иоанн закончил свои дни в монастыре, «добре свершив всякую добродетель».

На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом, раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!». После этого ткань расстилали на земле, клали на неё пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы весна была доброй и в благодарность за подарки уродила в изобилии лён и коноплю. Такой обряд назывался «одеть весну в новину».