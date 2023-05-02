Мужчина погиб при пожаре в Красногородске

09:35, 02 мая 2023, ПАИ

Жилой дом на две семьи и три хозпостройки сгорели на улице Калинина в Красногородске. Вызов поступил в 11:03 1 мая. Об этом ПАИ сообщили в управлении МЧС по региону.

На месте происшествия обнаружили тело 39-летнего мужчины. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожарные спасли жилой дом и хозпостройки.

Ещё один пожар из-за короткого замыкания электропроводки произошел в 13:07 на улице Победы в деревне Церковище Усвятского района. Сгорели жилой дом, две хозпостройки, дровяник и баня.

По аналогичной причине возгорание произошло в легковом автомобиле ВАЗ-2106 2005 года в деревне Гавры Красногородского района. Вызов поступил в 19:59. В машине выгорели моторный отсек и салон.