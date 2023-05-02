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Культура

Покровская башня в Пскове открылась для посещения

Фото Псковского музея

Торжественное открытие Покровской башни состоялось в Пскове. После длительного перерыва она вновь доступна для туристов и псковичей, сообщили ПАИ в Псковском музее-заповеднике.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова поприветствовала гостей и выразила надежду на то, что Покровская башня станет новой туристической точкой притяжения для жителей и гостей города.

«Показывать людям просто пустую башню – неинтересно. Башня должна заговорить, люди должны знать, с какими событиями она связана, кто ее строил, что она пережила. Именно поэтому мы наполнили внутреннее пространство башни содержанием, рассказывающим о ее судьбе и роли в исторических событиях. Я очень надеюсь, что наши усилия не пропадут даром, и мы доживем до того момента, когда сможем достойно отреставрировать достойный памятник», – отметила Светлана Мельникова.

Главным событием дня стал благотворительный концерт ансамбля кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Ансамбль студентов под руководством завкафедрой древнерусского певческого искусства Екатерины Смирновой прибыл в Псков специально, чтобы выступить на такой необычной и атмосферной площадке. Для студентов это был первый опыт подобного выступления.

«Мы привезли в Псков уникальную программу, составленную из древнерусских песнопений и песнопений раннего русского барокко. На концерте прозвучала музыка, которую, вполне возможно, слышали современники тех, кто строил эту замечательную башню. Произведения особенно органично звучат в этой необычной акустике и аутентичных стенах», – поделилась Екатерина Смирнова.

Гостям также показали фильм о судьбе Покровской башни и ее роли в событиях 1581 года. Его создали сотрудники Псковского музея-заповедника специально для мероприятия. Необычным стало то, что картина проецировалась непосредственно на стену башни.

Все собранные от концерта средства пойдут на благоустройство Покровского угла: обустройство прилегающей территории и оснащение памятника необходимым оборудованием.

Покровская башня (ул. Свердлова, 3) работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход платный. Телефон для заказа экскурсий: 8 8112 66 33 11.

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