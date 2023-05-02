32 псковича сели за руль нетрезвыми на минувшей неделе

10:50, 02 мая 2023, ПАИ

Псковские сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 641 административное правонарушение в области безопасности дорожного движения с 24 по 30 апреля. Выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в нетрезвом виде задержаны трое. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, еще 10 получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция акцентирует внимание граждан на том, что безопасность каждого участника дорожного движения зависит прежде всего от самого человека, от его понимания необходимости правильного выбора своего поведения на дороге и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.