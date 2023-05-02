Четыре человека пострадали в лобовом столкновении на трассе в Псковском районе

10:58, 02 мая 2023, ПАИ

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Псковском районе 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

На шестом километре автодороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры 61-летний водитель автомобиля «Ауди-100» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Киа Рио» под управлением 29-летнего водителя.

Затем автомобиль «Ауди» съехал в левый кювет по ходу движения и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и три его пассажира.