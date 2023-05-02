73-летний водитель пострадал в ДТП в Гдовском районе

11:06, 02 мая 2023, ПАИ

73-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran пострадал в ДТП, которое произошло на 145-м километре автодороги Псков – Гдов – Сланцы в Гдовском районе 29 апреля в 13:50. Об этом ПАИ сообщили в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

Пожилой автомобилист при развороте не уступил дорогу микроавтобусу Fiat Ducato под управлением 65-летнего водителя, который ехал в попутном направлении.

В результате произошло столкновение.