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Общество

Почти 40% псковичей высказались за запрет сервисов аренды самокатов

38% псковичей считают, что сервисы аренды электросамокатов следует запретить, сообщается в опросе сервиса SuperJob.

Основные нарекания: отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, которую создают пользователи сервисов кикшеринга.

Один из трёх опрошенных против запретов: «Запрещать смысла не вижу, следует отрегулировать ПДД». Власти услышали: с 1 марта в России вступили в силу новые ПДД, согласно которым электросамокаты приравнены к транспортным средствам.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов (43%). Противников же подобного решения больше всего среди псковичей моложе 34 лет (47%).
 

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