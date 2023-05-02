Выставка «С именем Александра Невского...» открылась в псковском музее

15:06, 02 мая 2023, ПАИ

Выставка под названием «С именем Александра Невского...», приуроченная к 78-й годовщине Победы, начала работу в Псковском музее--заповеднике. Открытие экспозиции состоялось 29 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция работает на втором этаже главного здания Псковского музея-заповедника. Здесь представлены государственные и памятные медали, образцы иконографии, фалеристики, филателии, печатаной продукции разных периодов отечественной истории. Цель данного выставочного проекта – отразить многогранные стороны как церковного, так и светского почитания князя Александра Невского.

Ряд документов и материалов посвящен кавалерам советского ордена Александра Невского. Посетители смогут взглянуть на редкую офицерскую награду, а также узнать о необычной судьбе одного из кавалеров ордена – командира штрафной роты, участника освобождения Псковской области Николая Псыркова.

Выставку можно посетить в главном здании Псковского музея-заповедника по адресу: улица Некрасова, 7, в фойе второго этажа. Вход свободный.