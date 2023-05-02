104 года отмечает старейшая жительница Струго-Красненского района

15:49, 02 мая 2023, ПАИ

2 мая свой 104-й день рождения отмечает старейшая жительница Струго-Красненского района Эмилия Волтухова, сообщает газета «Струги».

Сейчас именинница живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Директор соцучреждения Юлия Васильева вместе с коллегами каждый год старается устроить для бабушки праздник.

Поздравить Эмилию Волтухову приехала также начальник отдела кадров ООО «Псковнефтепродукт» Татьяна Савинова, где она раньше работала. Кроме того, именинницу поздравили депутат районного Собрания депутатов Константин Богович, глава сельского поселения «Новосельская волость» Артур Давыдов и председатель районного Совета ветеранов Любовь Яковлева, которая передала подарок от территориального отдела социальной защиты, председатель первичной ветеранской организации села Новоселье и близлежащих деревень Владимир Кухновец, соседи бабушки.

Звонили внуки, правнуки, которые живут далеко, поэтому не всегда могут приехать. «Мне здесь очень хорошо, уход за мной прекрасный. Я всем довольна и всех благодарю. С такой заботой жить можно», – рассказала пожилая женщина.

Эмилия Волтухова родилась в деревне Щир Марьинской волости. «Там прошло ее детство и юность. Там она встретила и весть о войне, до начала которой успела окончить четыре класса в школе и поработала в колхозе на скотном дворе, а еще вышла замуж. Годы войны были ужасными. Потеря родных и близких. В течение всего периода она как могла помогала партизанам, но вот статуса никакого не имеет, поскольку в то время не придавала этому значения», - говорится в публикации.