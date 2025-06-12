Госкапелла России выступит на всероссийском хоровом фестивале в Пскове

19:47, 12 июня 2025, ПАИ

Лауреат международных и всероссийских премий, участник музыкальных фестивалей в России и за рубежом Государственная академическая симфоническая капелла России выступит на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского 13 июня в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Коллектив объединяет в своём составе более 200 артистов (хор, оркестр и солистов-вокалистов). Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России Валерий Полянский.

Коллектив записал многие шедевры русской и западной хоровой музыки – сочинения Бортнянского, Танеева, Гречанинова, Рахманинова, Брукнера и других композиторов. Важное место в деятельности капеллы занимают оперы и оперетты в концертном исполнении. Репертуар коллектива насчитывает более 50 партитур.

«Ждём всех 13 июня в 20:00 в Псковском кремле», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Фестиваль в Пскове продлится три дня – с 13 по 15 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.