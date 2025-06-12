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Общество

Сцену установили в Псковском кремле для всероссийского хорового фестиваля

Монтаж сцены завершили в Псковском кремле для Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото: пресс-служба Театрально-концертной дирекции Псковской области

«Уже завтра на неё поднимутся именитые хоровые коллективы из разных уголков страны. Духовная классика, кавказский колорит, музыка нашего детства – программа этого года как никогда разнообразна. Ждём каждого жителя и гостя города на масштабном событии с 13 по 15 июня», – отметили в пресс-службе ТКД Псковской области.

Напомним, что вход на Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского свободный. Мероприятие можно посетить и без пригласительного (по пригласительным только сидячие места в партере).

Фестиваль в Пскове продлится три дня – с 13 по 15 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, регионального комитета по культуре, Театрально-концертной дирекции Псковской области.

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