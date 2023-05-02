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Происшествия

Пскович лишился денег в погоне за дивидендами

Более пяти миллионов рублей лишились жители Псковской области в погоне за дивидендами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Бежаниц, а также Себежского и Псковского районов звонили мошенники, которые под разными предлогами вводили собеседников в заблуждение. Так, одному из местных жителей они предложили заработать солидные деньги за счет инвестиций в акции крупной компании, а кому-то обещали обезопасить сбережения путем перевода денег на «безопасные счета». Общая сумма, которую получили мошенники, составила пять миллионов рублей. 

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведутся расследования, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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