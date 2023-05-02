Псковские газовики готовят Вечные огни к Дню Победы

18:06, 02 мая 2023, ПАИ

Техническое обслуживание газового оборудования на мемориальных комплексах с Вечным огнем, расположенных на площади Победы и в сквере Павших борцов Пскова, провели специалисты «Газпром газораспределение Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Газовики проверили целостность подводящих газопроводов и всех соединений, отрегулировали пламя, а также очистили от мусора и листвы газовые горелки.

«Профилактические работы наши специалисты выполняют ежегодно на всех Вечных огнях и Огнях памяти на территории Псковской области накануне Дня Победы. Обеспечивать бесперебойное газоснабжение мемориалов Великой Отечественной войны для сохранения памяти поколений – наша почетная обязанность», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

Напомним, что ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром межрегионгаз» с 2015 года. В рамках акции газораспределительные организации группы в канун Дня Победы проводят в регионах присутствия техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь».