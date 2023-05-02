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Происшествия

Лебедя с застрявшим в шее рыболовным крючком обнаружили в Изборске

Лебедя с застрявшим в шее рыболовным крючком обнаружили на озере в Старом Изборске. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Город Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: здесь и далее «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Город Псков»

«Надо срочно спасать лебедя. В Старом Изборске на озере Городищенское, где живут лебеди, с одной из птиц случилась беда! Рыболовный крючок застрял в шее и леской соединился ещё и с клювом. Птице не поесть и не вытянуть шею», - говорится в сообщении.

Автор публикации просит найти людей, которые «должны и могут следить за состоянием птиц». «Это же не совсем простое место. Птице нужна помощь», - отмечается в посте.

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