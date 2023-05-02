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Общество

Посылки для военнослужащих отправили сотрудники Красногородской спецшколы

Фото газеты «Заря»

В прошедшие выходные состоялась очередная отправка посылок для военнослужащих Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии от сотрудников Красногородской специальной школы-интерната. Об этом сообщает газета «Заря».

В посылках рабочие перчатки, рабочая форма, приспособления для ремонта автомобиля, газовые баллоны, влажные полотенца, консервы, бритвенные принадлежности, кофе, сладости, домашние заготовки и другие подарки для наших ребят.

Воспитанники и педагоги от всей души писали письма, рисовали рисунки со словами поддержки и благодарности нашим защитникам, поздравления с приближающимся Днём Победы. В сборе средств к школе-интернату присоединились неравнодушные жители Красногородска, детский сад «Колосок», местные предприниматели.

Фото газеты «Заря»

«Посылки и письма уже доставлены в место назначения, военнослужащие передают слова благодарности за подарки, а самое главное — за поддержку, которая им очень помогает в суровых военных условиях», — уточняет редакция.

«Наши неравнодушие, сплочённость, помощь являются надёжным тылом для бойцов, помогают и нам сохранять душевное тепло. В ответ на девиз наших десантников «Никто, кроме нас!» мы отвечаем: «Кто, если не мы»!» — прокомментировали педагоги школы-интерната.

Фото газеты «Заря»

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