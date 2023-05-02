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Студенты колледжа искусств выступили в составе 150-голосного хора в Москве

В преддверии Дня Победы в Москве в 150-голосном многонациональном хоре выступили студенты колледжа искусств, сообщает пресс-служба колледжа.

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова вернулась из поездки в Москву, которая состоялась в рамках кросс-культурного проекта «Покуда сердца стучат», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

18 студентов колледжа выступили в составе 150-голосного молодёжного хора вместе с представителями 35 регионов России, от Южно-Сахалинска до Луганской Народной Республики.

Многонациональный  состав, состоящий из студентов средних специальных и высших учебных заведений, артистов драматических и музыкальных театров, а также преподавателей, исполнил поэму Роберта Рождественского «Реквием», посвящённую тем, кто отдал жизнь за Родину. 

Спектакль был показан дважды — в Зале полководцев Музея Победы (Москва) и в Тверском областном дворце культуры «Пролетарка».

Студенты, преподаватели и администрация Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова благодарят организаторов и руководителей — Марию Петровну Оссовскую и Марину Эдуардовну Багдасарян — за возможность принять участие в таком масштабном патриотическом проекте.

Участие в исполнении речевой оратории стало серьёзным этапом творческой жизни молодых псковских музыкантов и чтецов, их профессионального и личностного становления.  

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