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Общество

Пастбищный сезон открыло сельхозпредприятие в Красногородске

Фото Софии Васильевой

Пастбищный сезон открыл сельскохозяйственный кооператив в Красногородске. Об этом сообщает газета «Заря».

106 коров вышли полакомиться свежей, хоть пока и не очень густой травой.

«Мы ещё, конечно, подкармливаем стадо сеном и фуражом», — рассказала председатель хозяйства Екатерина Григорьева.

СПК уже начал переход на летний режим. По словам председателя, зиму хозяйство пережило благополучно, кормов хватило, падежа не было, а надои даже увеличились.

Также Екатерина Григорьева сообщает, что по-прежнему существует кадровая проблема. Особенно болезненно сказывается отсутствие телятницы. По этой причине уже не первый год предприятие не может оставлять телят для пополнения основного стада.
 

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