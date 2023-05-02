Пастбищный сезон открыло сельхозпредприятие в Красногородске
Пастбищный сезон открыл сельскохозяйственный кооператив в Красногородске. Об этом сообщает газета «Заря».
106 коров вышли полакомиться свежей, хоть пока и не очень густой травой.
«Мы ещё, конечно, подкармливаем стадо сеном и фуражом», — рассказала председатель хозяйства Екатерина Григорьева.
СПК уже начал переход на летний режим. По словам председателя, зиму хозяйство пережило благополучно, кормов хватило, падежа не было, а надои даже увеличились.
Также Екатерина Григорьева сообщает, что по-прежнему существует кадровая проблема. Особенно болезненно сказывается отсутствие телятницы. По этой причине уже не первый год предприятие не может оставлять телят для пополнения основного стада.
Комментарии: 0 Обсудить >>>