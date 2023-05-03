Псковского хореографа наградили почетной статуэткой «Душа танца»

11:04, 03 мая 2023, ПАИ

Концертная программа «Душой исполненный полет», посвящённая Международному дню танца и Году педагога и наставника, состоялась на сцене Псковского областного колледжа искусств. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Здесь выступили известные в Пскове и области хореографические ансамбли: «Юность», «Щелкунчик», «Крутиля», «Вереница», «Рассыпуха», детская студия ансамбля «СувенирБит», театр хореографических миниатюр «Молчаливые», шоу-балет «Фиеста», «Феникс», «Современный балет», «Ивушки», «Лада», «Солнышко», Псковский цирк.

Заслуженному учителю России, руководителю ансамбля «Солнышко» Ирине Белотеловой вручили памятную статуэтку «Душа танца – 2023».

Отметим, что большая часть руководителей танцевальных коллективов являются выпускниками хореографической специализации колледжа искусств, которая отметила 60-летний юбилей и по праву гордится своими педагогами и выпускниками.

Перед участникам и гостям концерта выступили директор колледжа искусств, заслуженный работник культуры России, кандидат педагогических наук Зинаида Иванова и первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева.

Кульминацией праздника танца стала церемония награждения преподавателей-хореографов, руководителей коллективов благодарностями комитета по культуре за многолетний труд в сфере хореографического творчества и благодарностями Псковского областного колледжа искусств за вклад в развитие хореографического искусства на Псковской земле.

В заключение вечера прозвучали слова всемирно известной балерины, хореографа Майи Плисецкой, с которыми 29 апреля 1996 года она обратилась ко всем поклонникам танца: «Я поздравляю всех, кто любит танцы... Вначале было не слово, было движение! Был танец. Я в этом убеждена!»