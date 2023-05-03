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Происшествия

Три лесных пожара ликвидировали за сутки в Псковской области

Три лесных пожара ликвидировали в Псковской области 2 мая. Об этом ПАИ сообщили в Противопожарном лесном центре.

Фото: МЧС России

Так, пожары были обнаружены и потушены в населённом пункте Прискуха Локнянского района, в Больших Житковицах Плюсского района и в деревне Кресты Невельского района.

В Противопожарном лесном центре обратили внимание жителей региона на важность соблюдения требований пожарной безопасности в лесах. «Разведение костров, сжигание мусора, непотушенная сигарета - всё это может стать причиной лесного пожара, после которого леса восстанавливаются десятилетиями», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жилой дом загорелся в результате короткого замыкания в Речном переулке в Дно. Также из-за короткого замыкания на ЛЭП сгорели два дома в Палкинском районе.

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