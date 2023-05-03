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Культура

«Как я съел собаку»: Евгений Гришковец выступит в Пскове 6 и 7 мая

Фото: пресс-служба Псковского театра драмы

Артист Евгений Гришковец выступит в Пскове с монологом-концертом и спектаклем «Как я съел собаку» 6 и 7 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского театра драмы.

Евгений Гришковец – писатель, драматург, режиссер, актер театра и кино, получивший широкую известность еще в начале 2000-х благодаря моноспектаклям «Как я съел собаку», «ОдноврЕмЕнно» и продолжающий работать в этом жанре до сих пор («Прощание с бумагой», «Шепот сердца», «Предисловие»), вдруг предстает перед зрителем в новом амплуа – с писательским монологом-концертом.

«Монолог-концерт – это мой первый выход на сцену в новом качестве. Я давно хотел, но не мог решиться выйти на сцену не как персонаж моноспектакля, то есть в образе исполняемого мною другого человека, а как писатель. Ничего не играющий», – отметил Гришковец.

Первая книга писателя «Рубашка» вышла в 2004 году, сегодня в списке созданных им произведений – три романа, сборники рассказов, мемуары, пьесы. В основу монолога-концерта легли два новых литературных произведения – «Узелки» и «Водка как нечто большее». Они будут дополнены другими. Кроме того, форма концерта подвижнее, чем жесткий каркас спектакля, поэтому, по словам артиста, «каждый концерт в зависимости от места его проведения и даже от времени года неповторим».

Кроме новой программы, Евгений Гришковец включил в гастрольную афишу в Пскове и свой первый спектакль «Как я съел собаку». В нем артист, по сути, рассказывает историю своего взросления – от детства, школы и мультфильмов плавно переходя к периоду матросской службы на Тихоокеанском флоте. Как сегодня играет эту «универсальную историю взросления», впервые показанную зрителям четверть века назад, Евгений Гришковец? «Я внешне и внутренне изменился, если не до неузнаваемости, то глубоко и серьезно... А спектакль продолжает жить под тем же названием, но наполненный и исполняемый мною другим», – говорит артист.

С монологом-концертом Евгений Гришковец выступит на большой сцене Псковского театра драмы 6 мая, со спектаклем «Как я съел собаку» – 7 мая. Билеты можно приобрести в театральной кассе и на официальном сайте театра.

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