В Пскове подросток пострадал при падении в автобусе

12:11, 03 мая 2023, ПАИ

В Пскове 15-летний подросток упал в рейсовом автобусе. Происшествие произошло у дома № 49Б на Рижском проспекте сегодня, 3 мая.

По словам водителя автобуса, чтобы избежать столкновения с подрезавшим его автомобилем, он применил экстренное торможение.

В результате ДТП пострадал подросток, от госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.