Изборский музей бесплатно примет часть гостей 3 мая

12:28, 03 мая 2023, ПАИ

Некоторые категории граждан смогут бесплатно посетить Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» сегодня, 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

На бесплатное посещение музея в первую среду месяца имеют право воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, не достигшие восемнадцати лет, граждане, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, пенсионеры и многодетные семьи.

Кроме того, бесплатно прийти в музей могут граждане, сопровождающие инвалида, не способного самостоятельно передвигаться, сотрудники всех музеев системы Министерства культуры РФ и сотрудники международной организации музеев (ИКОМ).

Также бесплатно посетить музей в любой день могут Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним категории граждан и инвалиды I и II групп, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву.

Для прохода в музей посетитель должен иметь при себе документ, подтверждающий принадлежность к льготной категории.