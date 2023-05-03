Оркестры Детской филармонии откроют Дни пушкинской поэзии

13:00, 03 мая 2023, ПАИ

Оркестры Детской филармонии откроют Дни пушкинской поэзии и русской культуры на большой сцене в Михайловском 3 июня. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Новую программу специально к празднику готовят Детский камерный оркестр под управлением Дмитрия Жданова и Детский оркестр народных инструментов под управлением Юлии Баранчиковой.

«Это будет второе их вступление, они уже готовятся и очень волнуются», - рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Ранее сообщалось, что одним из хедлайнеров Дней пушкинской поэзии и русской культуры станет народный артист России саксофонист Игорь Бутман.