Великолучанин вошел в основной состав сборной России по боевому самбо

13:58, 03 мая 2023, ПАИ

Великолучанин Кирилл Титов вошел в основной состав сборной России по боевому самбо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе единоборств «Отечество – Псковская область».

Чемпионат России по боевому самбо среди студентов проходит в городе Грозном с 1 по 4 мая. В клубе подчеркнули, что по итогам соревнований великолучанин занял почетное третье место.

Кирилл Титов является воспитанником великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», студентом 4 курса ВЛГАФК, спортсменом клуба единоборств «Отечество – Псковская область».

Ранее сообщалось, что Кирилл Титов победил в городском конкурсе «Студент года» в номинации «Лидер».