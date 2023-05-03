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Спорт

Великолучанин вошел в основной состав сборной России по боевому самбо

Великолучанин Кирилл Титов вошел в основной состав сборной России по боевому самбо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в клубе единоборств «Отечество – Псковская область».

Фото: клуб единоборств "Отечество - Псковская область".

Чемпионат России по боевому самбо среди студентов проходит в городе Грозном с 1 по 4 мая. В клубе подчеркнули, что по итогам соревнований великолучанин занял почетное третье место.

Кирилл Титов является воспитанником великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», студентом 4 курса ВЛГАФК, спортсменом клуба единоборств «Отечество – Псковская область».

Ранее сообщалось, что Кирилл Титов победил в городском конкурсе «Студент года» в номинации «Лидер».

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