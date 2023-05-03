Уклоняющийся от ответственности великолучанин провёз на капоте росгвардейца

17:46, 03 мая 2023, ПАИ

Уклоняющийся от ответственности великолучанин провёз на капоте сотрудницу Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области.

По имеющимся данным, утром 2 апреля 2022 года, исполняя служебные обязанности на территории охотничьего угодья вблизи деревни Заболотье Новосокольнического района, сотрудница управления Росгвардии по Псковской области обратила внимание на водителя и ружейный чехол на заднем сиденье его автомобиля. Она потребовала предъявить для проверки лицензионно-разрешительные документы, а также ружьё для сверки номеров, которое находилось при подсудимом.

Представитель ведомства знала, что неизвестный подстрелил утку. В связи с отказом мужчины предъявить документ на добычу охотничьих ресурсов у сотрудницы Росгвардии появились основания полагать, что он совершил административное правонарушение. Она попросила охотника передать ей ружьё для проверки факта совершения им выстрела.

Не желая быть привлечённым к административной ответственности, мужчина сел в свой автомобиль и завёл двигатель. Сотрудница Росгвардии встала перед автомобилем, однако мужчина продолжил движение, ударив женщину бампером, после чего та упала на капот. В указанном положении подсудимый провёз женщину около 15 метров, затем резко повернул руль и затормозил, пострадавшая упала на дорогу.

Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Великие Луки. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, с рассрочкой выплаты определёнными частями на срок три года.