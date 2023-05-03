Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Уклоняющийся от ответственности великолучанин провёз на капоте росгвардейца

Уклоняющийся от ответственности великолучанин провёз на капоте сотрудницу Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе объединенных судов Псковской области. 

По имеющимся данным, утром 2 апреля 2022 года, исполняя служебные обязанности на территории охотничьего угодья вблизи деревни Заболотье Новосокольнического района, сотрудница управления Росгвардии по Псковской области обратила внимание на водителя и ружейный чехол на заднем сиденье его автомобиля. Она потребовала предъявить для проверки лицензионно-разрешительные документы, а также ружьё для сверки номеров, которое находилось при подсудимом.

Представитель ведомства знала, что неизвестный подстрелил утку. В связи с отказом мужчины предъявить документ на добычу охотничьих ресурсов у сотрудницы Росгвардии появились основания полагать, что он совершил административное правонарушение. Она попросила охотника передать ей ружьё для проверки факта совершения им выстрела.

Не желая быть привлечённым к административной ответственности, мужчина сел в свой автомобиль и завёл двигатель. Сотрудница Росгвардии встала перед автомобилем, однако мужчина продолжил движение, ударив женщину бампером, после чего та упала на капот. В указанном положении подсудимый провёз женщину около 15 метров, затем резко повернул руль и затормозил, пострадавшая упала на дорогу.

Новосокольнический районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего жителя города Великие Луки. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей, с рассрочкой выплаты определёнными частями на срок три года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 мая 2023

Артснаряд нашли в Островском районе
03 мая 2023

Пьяный водитель въехал в многоквартирный дом в Печорах
03 мая 2023

Велосипедист пострадал в столкновении с автомобилем в Пскове
03 мая 2023

В Пскове подросток пострадал при падении в автобусе
03 мая 2023

В теле убитого гдовского аиста найдена охотничья дробь
03 мая 2023

Три лесных пожара ликвидировали за сутки в Псковской области
03 мая 2023

Стала известна причина возгорания домов в Палкинском районе
03 мая 2023

Аиста застрелили в Гдовском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...