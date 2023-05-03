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Общество

Псковских работодателей приглашают к участию во всероссийской ярмарке трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Псковской области 23 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Площадки для встреч работодателей и соискателей будут работать в Пскове и Великих Луках. Кроме решения вопросов трудоустройства участники ярмарки смогут принять участие в работе интерактивных образовательных и профориентационных площадок. В настоящее время на участие в федеральном этапе заявились 56 крупных работодателей Псковской области: 42 — в Пскове и 14 — в Великих Луках.

Работодателям, которые хотели бы присоединиться к федеральному этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», необходимо обратиться в Кадровый центр «Работа России» в Пскове по адресу: улица Коммунальная, дом 71а, или в великолукское отделение областного центра занятости населения по адресу: улица Пионерская, дом 9.

Напомним, региональный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей» в апреле собрал на своих площадках около 1,3 тысячи жителей Псковской области и 40 работодателей. Было представлено порядка 850 вакансий.

Мероприятие стало открытой площадкой для диалога между соискателями, службой занятости населения и работодателями. При этом представители компаний креативно подошли к презентациям своей деятельности, предлагая выставки и дегустации своей продукции.

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