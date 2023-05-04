Исторические керамиды обнаружили в псковской церкви

10:49, 04 мая 2023, ПАИ

Исторические керамиды - плиты, закрывающие горизонтальные захоронения в стенах, обнаружили специалисты при проведении обследований Церкви Архангела Михаила с колокольней в Пскове. Об этом сообщается в телеграм-канале «АСМ ГРУПП // Комплексные архитектурные и реставрационные проекты».

До этого момента архитекторы выявили и задокументировали 386 керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря.

Ранее сообщалось, что надписи с керамид Псково-Печерского монастыря переводят со старославянского языка на современный русский.