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386 керамид нашли в ходе исследований в пещерах Псково-Печерского монастыря

В пещерах Псково-Печерского монастыря завершились предварительные исследования керамид, сообщается в Instagram-аккаунте АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Результатом предпроектных работ стала фиксация местоположения на планах-схемах улиц-галерей с историческими названиями существующего количества и состояния керамид с присвоением порядковых номеров. На данный момент в ходе предварительных исследований зафиксировано 386 керамид. Найдены керамиды из известняка (238 керамид), керамики (102), мрамора (16), металла (14), гранита (4), 10 керамид из камня (тип материала точно не определён), из дерева/металла (1 керамида), металла/кирпича/известняка (1 керамида).

Данный перечень керамид с краткими исследованиями и рекомендациями не является окончательным.

Кроме того, были найдены обломки надгробных плит, которые требуют подробного исследования и соотнесения между собой. Также при исследовании исторических и архивных материалов выявлено отсутствие некоторых керамид, зафиксированных при ранних исследованиях, – необходимо выяснить их текущее место пребывания и состояние.

По предварительному инженерному заключению определено, что все типы керамид требуют проведения комплексных научных исследований, по результатам которых можно определить характеристики и способы расчисток, консервации и реставрации керамид.

Плиты Псково-Печерского монастыря являются уникальным историко-художественным памятником, входящим в комплекс некрополя монастыря. Они также представляют собой огромный комплекс памятников древнерусской эпиграфики.

Керамиды монастыря не имеют аналогий по цельности, полноте и сохранности материала и дают представление о важнейшей из областей декоративного искусства древнего Пскова – художественном надгробии.

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