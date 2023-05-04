Лауреат премии «Золотая маска» станет гостем программы «Минкульт»
Актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 4 мая, в 14:00.
Темы для обсуждения:
- До «маски» и после: как изменилась жизнь артиста после получения национальной театральной премии?
- Если это цензурно: какой была первая и последующие мысли при объявлении победителей «Золотой маски»?
- Помни, где корни: кто и что поддерживает актёра в его ремесле?
- Противоречивая героиня: какие роли приходится играть на сцене?
- В любви или строгости: как рождается спектакль?
- 24/7: как артист проводит выходной день?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».