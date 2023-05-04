Лауреат премии «Золотая маска» станет гостем программы «Минкульт»

13:21, 04 мая 2023, ПАИ

Актриса Псковского театра драмы Наталья Петрова станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 4 мая, в 14:00.

Темы для обсуждения:

- До «маски» и после: как изменилась жизнь артиста после получения национальной театральной премии?

- Если это цензурно: какой была первая и последующие мысли при объявлении победителей «Золотой маски»?

- Помни, где корни: кто и что поддерживает актёра в его ремесле?

- Противоречивая героиня: какие роли приходится играть на сцене?

- В любви или строгости: как рождается спектакль?

- 24/7: как артист проводит выходной день?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Минкульт». Видеотрансляцию программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».