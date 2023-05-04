Выставку «Милый мне приют» открыли в Пушкинском заповеднике

13:33, 04 мая 2023, ПАИ

Выставку «Милый мне приют» открыли в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Новая экспозиция создана по материалам фондовых коллекций московского Государственного литературного музея Л. Н. Толстого. Её основу составляют иллюстрации к произведениям великого русского писателя — в той их части, где Лев Николаевич запечатлел современный ему дворянский усадебный быт. Другая составляющая экспозиции — черновые рукописи «усадебных» текстов Толстого, а также картины, фотографии и документы, рассказывающие о Ясной Поляне.

Выставка «Милый мне приют» развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) и, как предполагается, будет работать здесь до 2 июля.