«Марш Балтийских курсантов» пройдет в честь 700-летия Гдова

15:37, 04 мая 2023, ПАИ

Военно-исторический поход «Марш Балтийских курсантов», посвященный 700-летию первого упоминания города Гдова в летописи, пройдет с 7 по 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Участие в походе примут военнослужащие и юнармейцы отряда «Юнги Флота» имени командующего Чудской военной флотилией капитана 1 ранга Николая Авраамова. Поход пройдет по маршруту Кронштадт — Санкт-Петербург — Пушкин — Кингисепп — Сланцы — Гдов.

7 мая в Гдове планируется проведение научно-исторической конференции «Гдов через века: летопись воинской славы России». Кроме того, состоятся торжественные мероприятия у памятника Александру Невскому в деревне Кобылье Городище на территории церкви Архангела Михаила и установленной Штабом похода 1992 года часовни-реликварии, где хранится оригинальный деревянный резной Поклонный крест.

В Самолве участники похода возложат венки и цветы к памятнику «Александр Невский и его дружина», личный состав пройдет торжественным маршем. 9 мая в поселке Мазиха на месте первого боя береговой роты курсантов Высшего военно-морского инженерного училища имени Феликса Дзержинского под командованием младшего лейтенанта Поздеева состоится отдание воинских почестей, возложение венков и цветов совместно с поисковым отрядом «Неизвестный солдат», ветеранскими организациями и жителями Гдова, а также будут организованы торжественный митинг и концерт, посвященные 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией.

Мероприятие пройдет в том числе в рамках выполнения плана рабочей группы Общественной палаты Псковской области по вопросам гражданского и военно-патриотического воспитания.