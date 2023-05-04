Около 60% клиентов Tele2 покупают камеры для наблюдения за детьми и животными

17:02, 04 мая 2023, ПАИ

Спрос на видеокамеры сервиса «Умный дом» выше всего в июле и августе – в среднем на каждый месяц приходится 10 % покупок. Популярность такого оборудования летом объясняется желанием клиентов следить за своей квартирой во время поездки за город – более 50 % владельцев видеокамер имеют дачные дома. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе российского оператора мобильной связи Tele2.

В салонах связи Tele2 клиенты могут подключить «Умный дом» от «Ростелекома» – цифровое решение, которое позволяет с помощью смартфона контролировать устройства в своем доме. С помощью камер внутреннего наблюдения пользователи могут следить за происходящим внутри помещения в режиме реального времени.

Tele2 проанализировала потребительский спрос на камеры внутреннего видеонаблюдения. Пользователи в среднем покупают две камеры, используя их в разных местах квартиры или дома. Доля клиентов Tele2, приобретавших камеры для внутреннего видеонаблюдения в 2022 году, составила 90 %, оставшиеся используют их для наружного видеонаблюдения.

Среди причин для покупки такого оборудования 48 % покупателей отмечают возможность присматривать за домом во время своего отсутствия. По данным оператора, потребность установить видеонаблюдение в половине случаев возникла у тех, кто периодически ездит на дачу. Пик приобретения видеонаблюдения в 2022 году пришелся на июль и август – в среднем доля в каждом месяце составила 10 %. Всплеск покупок связан с разгаром дачного сезона и отпусков. Владельцы видеокамер хотят быть уверены в сохранности своих квартир – 74 % приобретенных камер было установлено именно там.

Компания также выявила, что популярной причиной для установки внутреннего видеонаблюдения является необходимость следить за ребенком – 34 % покупателей обозначили эту причину. Чаще всего это родители детей в возрасте 7-14 лет – в 61 % случаев. Оператор отмечает, что камеры устанавливают для удаленного наблюдения за домашними животными – такую причину назвали 26 % пользователей. Еще 15 % покупают видеонаблюдение для присмотра за пожилыми родственниками, а ремонтные работы с помощью камер контролируют 14 % опрошенных. При этом респонденты могли указывать несколько причин для установки систем видеонаблюдения.

Отмечается, что одно из главных преимуществ видеонаблюдения от «Ростелекома» – возможность подключения облачного хранилища. Такая функция позволяет вести запись трансляции без ограничений по весу видео. Кроме того, пользователь может выбрать необходимое количество дней хранения записи.

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