10 мая в Финском парке Пскова демонтируют старую игровую площадку

08:31, 05 мая 2023, ПАИ

В Финском парке началось обустройство новой детской площадки. Подрядчик разбирает тротуарную плитку, чтобы уложить новое покрытие. На 10 мая запланирована разборка существующего игрового комплекса, сообщил в своем телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

Он пояснил, что концепция площадки полностью поменяется. «Она станет больше и будет состоять из двух частей для детей разных возрастов. Появятся новые интересные конструкции. Сохранившимся элементам старого комплекса обязательно найдем применение. Место здесь красивое, сюда любят приходить семьи с детьми. Надеюсь, что после обновления отдыхающих в парке станет еще больше», - написал Борис Елкин.

В заключение глава Пскова поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова «за возможность сделать что-то новое».